Tödlicher Fahrrad-Sturz: 66-Jährige an schweren inneren Verletzungen verstorben

Ein schwerer, tragischer Unfall hat sich Dienstagfrüh, am 8. September 2026, auf der L5040 im Gemeindegebiet von Hessendorf (Bezirk Melk, Niederösterreich) ereignet. Eine 66-jährige Niederösterreicherin war dort gerade mit dem Fahrrad in Richtung Himberg unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache auf der geraden, leicht abschüssigen Fahrbahn stürzte. Der Notarzt des Rettungshubschraubers versuchte noch, die Frau zu reanimieren, die Versuche blieben jedoch ohne Erfolg. „Das Opfer verstarb aufgrund schwerer innerer Verletzungen noch an der Unfallstelle“, heißt es seitens der Polizei.