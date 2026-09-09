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/ ©Fotomontage: Jaromir Chalabala / Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Kerze, einen Hubschrauber und eine Rettungskraft in schwarz-weiß.
Auch der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nichts mehr für die Frau tun.
Hessendorf
09/09/2026
Tragisch!

Tödlicher Fahrrad-Sturz: 66-Jährige an schweren inneren Verletzungen verstorben

In den frühen Dienstagmorgenstunden, am 8. September 2026 gegen 6.50 Uhr, ist eine 66-jährige Radfahrerin in Hessendorf (Bezirk Melk, Niederösterreich) tödlich verunglückt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Ein schwerer, tragischer Unfall hat sich Dienstagfrüh, am 8. September 2026, auf der L5040 im Gemeindegebiet von Hessendorf (Bezirk Melk, Niederösterreich) ereignet. Eine 66-jährige Niederösterreicherin war dort gerade mit dem Fahrrad in Richtung Himberg unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache auf der geraden, leicht abschüssigen Fahrbahn stürzte. Der Notarzt des Rettungshubschraubers versuchte noch, die Frau zu reanimieren, die Versuche blieben jedoch ohne Erfolg. „Das Opfer verstarb aufgrund schwerer innerer Verletzungen noch an der Unfallstelle“, heißt es seitens der Polizei.

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