12-Jähriger nach E-Scooter-Sturz in Tiefschlaf versetzt

Der 12-jährige Niederösterreicher war am Geh- und Radweg in Gmünd, in der Emerich-Berger-Straße, in Richtung Osten unterwegs, als er auf Höhe des Lieferanteneingangs eines dortigen Lebensmittelmarktes aus bisher unbekannter Ursache stürzte. Wie die Polizei berichtet, hatte der 12-Jährige dabei keinen Helm getragen. Passanten hatten den Unfall wahrgenommen und sofort Erste Hilfe geleistet. Aufgrund seiner schweren Kopfverletzungen wurde der 12-Jährige daraufhin noch vor Ort vom Notarzt in den künstlichen Tiefschlaf versetzt. Der Rettungshubschrauber hat ihn schließlich ins AKH nach Linz geflogen. Genaueres zum Gesundheitszustand des jungen Niederösterreichers ist derzeit nicht bekannt.