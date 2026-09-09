Radfahrer fährt Fußgängerin um, flüchtet dann vom Unfallort

Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer ist am Dienstagabend, am 8. September 2026, inn Breitenwaida (Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich) mit einer Fußgängerin kollidiert, wobei diese schwer verletzt wurde.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.10 Uhr am östlichen Begleitweg der S4 in Richtung Großstelzendorf. Die Fußgängerin war dort gerade am Heimweg mit ihrer Tochter, als der unbekannte Radfahrer die 61-Jährige von hinten erfasste. Sie und der Radfahrer stürzten daraufhin, berichtet die Polizei nun. Während die Fußgängerin schwer verletzt liegen blieb, stieg der Radfahrer wieder auf sein Rad auf und verließ die Unfallstelle. Die 61-Jährige wurde von der Rettung ins Landesklinikum Tulln eingeliefert.

Polizei bittet um Hinweise zum Radfahrer

Die Polizei sucht nun nach dem fahrerflüchtigen Mann. „Bei dem Radfahrer handelte es sich um einen ca. 60 Jahre alten Mann mit kurzen grauen Haaren“, erklären die Beamten. Näheres sei nicht bekannt. Zweckdienliche Hinweise erbittet man an die Polizeiinspektion Göllersdorf unter der Nummer 059 133 3411.