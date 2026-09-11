Mit 88 Jahren verstorben: Große Trauer um ehemaligen Chefredakteur Paul Gruber

Der Österreichische Bauernbund trauert derzeit um Paul Gruber, den langjährigen Chefredakteur des "Österreichischen Bauernbündlers" - der heutigen "BauernZeitung". Er hat am 6. September 2026 seine Augen für immer geschlossen.

Im 89. Lebensjahr ist Paul Gruber, bekannt vor allem als ehemaliger Chefredakteur des „Österreichischen Bauernbündlers“, verstorben. Er war über Jahrzehnte hinweg eine der prägenden Persönlichkeiten des österreichischen Agrarjournalismus und dem Bauernbund eng verbunden, wie dieser in einer Aussendung nun mitteilt. Dementsprechend groß ist dort auch die Trauer um den Verstorbenen.

„Paul Gruber hat Agrarjournalismus über Jahrzehnte geprägt“

Bauernbund-Präsident Georg Strasser erinnert nun an ihn: „Paul Gruber hat den Agrarjournalismus und den Bauernbund über Jahrzehnte geprägt. Er kannte die Landwirtschaft, ihre Menschen und ihre Anliegen wie kaum ein anderer und verstand es, komplexe Entwicklungen verständlich und mit großer Sachkenntnis zu vermitteln. Seine Arbeit war von tiefer Verbundenheit mit unseren Bäuerinnen und Bauern getragen. Dafür gebühren ihm unser höchster Respekt und unsere tiefe Wertschätzung.“ Mit ihm verliere man „einen großen Journalisten und einen großen Niederösterreicher“, so auch der niederösterreichische Bauernbundobmann Stephan Pernkopf.

Paul Grubers (journalistischer) Werdegang

Seine journalistische Tätigkeit beim Bauernbündler hat dabei bereits im Jahr 1966 begonnen. 1967 wechselte er dann zum niederösterreichischen Bauernbund, 1982 hat er die Chefredaktion der Wochenzeitung übernommen und diese bis ins Jahr 2002 geführt. Von 1989 bis 2002 stand er zudem dem Verband der Agrarjournalisten und -publizisten in Österreich als Präsident vor. Den niederösterreichischen Bauernbundkalender hat er außerdem 52 Jahre lang betreut.

„Paul Gruber hat ein beeindruckendes Lebenswerk hinterlassen“

„Vor allem aber werden wir ihn als loyalen, besonnenen und ideenreichen Menschen in Erinnerung behalten, der dem Bauernbund und der bäuerlichen Landwirtschaft über Jahrzehnte hinweg eng verbunden war. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden. Wir werden Paul Gruber ein ehrendes Andenken bewahren“, so Strasser abschließend. Die letzte Verabschiedung Grubers findet am Mittwoch, 23. September 2026, um 11 Uhr am Friedhof Laxenburg (Bezirk Mödling) statt.