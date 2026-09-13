Tragödie in Schwechat: 37-Jähriger von Ladefläche erschlagen

Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Spätnachmittag des 12. September 2026 im Stadtgebiet von Schwechat ereignet. Ein 37-jähriger Arbeiter aus dem Wiener Gemeindebezirk Favoriten kam dabei auf einer Baustelle ums Leben.

Für die Ausführung der Reparatur hob der 37-Jährige die Kippmulde vollständig an und stieg in den Bereich darunter.

Für die Ausführung der Reparatur hob der 37-Jährige die Kippmulde vollständig an und stieg in den Bereich darunter.

Die Tragödie ereignete sich im Stadtgebiet von Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich): Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann gegen Spätnachmittag des 12. September 2026 mit Wartungs- und Reparaturarbeiten an einem sogenannten Raupen-Muldenkipper beschäftigt. Um die Arbeiten durchzuführen, hatte der 37-Jährige die Kippmulde des Fahrzeugs komplett aufgestellt und sich anschließend direkt darunter begeben.

Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen

Während der Reparatur dürfte der Arbeiter unglücklich an einen Auslösehebel geraten sein. Dies setzte die hydraulische Mulde in Bewegung, die daraufhin rasch in ihre Ursprungsposition zurückfiel. Der Wiener wurde unter der schweren Last eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen.

Arbeiter starb noch an Ort und Stelle

Obwohl die Rettungskette rasch in Gang gesetzt wurde und die Besatzung des Notarzthubschraubers „Christophorus 9“ kurze Zeit später am Unfallort eintraf, kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des 37-Jährigen feststellen. Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind nun Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.