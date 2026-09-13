„Sie wurde nur 30 Jahre alt“: Große Trauer um ehemalige Bundesliga-Spielerin

Der österreichische Frauenfußball nimmt tief bewegt Abschied von Bettina Pfleger. Die frühere Bundesliga-Spielerin ist völlig unerwartet im Alter von nur 30 Jahren verstorben.

Zahlreiche Vereine, der ÖFB sowie viele Weggefährten trauern um eine Spielerin, die bereits in jungen Jahren den Durchbruch in die Bundesliga geschafft hatte.

Zahlreiche Vereine, der ÖFB sowie viele Weggefährten trauern um eine Spielerin, die bereits in jungen Jahren den Durchbruch in die Bundesliga geschafft hatte.

Sie spielte über zehn Jahre lang für den SKV Altenmarkt und war aus der österreichischen Frauenfußball-Elite nicht mehr wegzudenken: Bettina Pfleger. Mit über 170 Partien in den ersten beiden Ligen und im Cup hinterlässt die frühere Bundesliga-Spielerin deutliche Spuren. Der ÖFB verabschiedete sich von ihr als prägendem Teil der heimischen Fußballgemeinschaft.

„Mit großer Bestürzung haben wir vom viel zu frühen Tod von Bettina Pfleger erfahren“

Die Österreichische Frauen-Bundesliga drückte auf Instagram ihre tief empfundene Bestürzung über den Verlust von Bettina Pfleger aus. Die Liga würdigte die frühere Akteurin des SKV Altenmarkt nicht nur für ihren jahrelangen Einsatz auf dem Rasen, sondern vor allem als geschätzten Menschen, der vielen Weggefährten unvergessen bleiben werde. Zugleich sprachen die Verantwortlichen den Hinterbliebenen ihr aufrichtiges Beileid aus.

ÖFB: „Teil der Fußball-Familie“

Der ÖFB reagierte ebenfalls mit großer Betroffenheit auf das Ableben der ehemaligen Spielerin. In einer Stellungnahme auf der Verbandshomepage würdigte der Verband ihre jahrelange Zugehörigkeit zur Fußballfamilie, hob ihren bleibenden Eindruck bei ihren Begleitern hervor und übermittelte der Familie sein Beileid.

Sportliche Karriere endete 2022 aus gesundheitlichen Gründen

Bettina Pflegers Laufbahn endete 2022 aus gesundheitlichen Gründen, nachdem sie 2019 für Altenmarkt und ab 2021 noch einmal für Bad Vöslau auf dem Rasen stand. Ihr ehemaliger Klub Bad Vöslau würdigte sie als festen Teil der Vereinsgeschichte, an den man sich stets in Ehren erinnern werde. Ihr ehemaliger Coach Wolfgang Benesch zeigte sich angesichts der Nachricht ebenfalls zutiefst schockiert. „Ihr Tod macht uns alle sprachlos. Unfassbar“, sagte er laut „NÖN.at“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.09.2026 um 14:45 Uhr aktualisiert