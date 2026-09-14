Junger Mountainbiker (16) gegen Baum gekracht und schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 13. September 2026, gegen 14.20 Uhr. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche aus Wien in einem Bikepark im Gemeindegebiet von Puchberg am Schneeberg unterwegs, als er bei der Landung nach einem Sprung die Kontrolle über das von ihm gelenkte Bike verloren haben dürfte. Er prallte in weiterer Folge gegen einen Baum und wurde dabei schwer verletzt. Vom Rettungshubschrauber wurde er anschließend mittels Taubergung gerettet und daraufhin in das Uni-Klinikum nach Wiener Neustadt geflogen, heißt es seitens der Beamten abschließend.