Raubüberfall in Tschechien: Polizei stoppt Wiener Fluchtwagen einer 20-Jährigen

Ein Blitzeinbruch im tschechischen Grenzraum endete am Freitag kurz hinter der österreichischen Staatsgrenze. Zwei Maskierte hatten ein Geschäft in Břeclav überfallen und flüchteten mit Bargeld in Auto mit Wiener Kennzeichen.

Im Wagen saßen vier in Wien wohnhafte Österreicher: eine 20-jährige Lenkerin, ihre gleichaltrige Beifahrerin und zwei 13- und 14-jährige Jugendliche auf der Rückbank.

Im Wagen saßen vier in Wien wohnhafte Österreicher: eine 20-jährige Lenkerin, ihre gleichaltrige Beifahrerin und zwei 13- und 14-jährige Jugendliche auf der Rückbank.

Die tschechischen Behörden schalteten am 11. September 2026 gegen 19 Uhr nach dem Raubüberfall umgehend das Polizeikooperationszentrum Drasenhofen ein. Die Alarmierung zeigte sofort Wirkung: Streifen der Autobahnpolizei Großkrut entdeckten das verdächtige weiße Fahrzeug wenig später auf der B47 und stoppten es direkt bei der A5-Auffahrt Großkrut. Im Auto trafen die Beamten auf vier in Wien wohnhafte Österreichinnen und Österreicher: Eine 20-jährige Fahrerin, ihre gleichaltrige Beifahrerin sowie zwei Teenager im Alter von 13 und 14 Jahren auf der Rückbank.

Bargeld und Beweismittel sichergestellt

Bei der Durchsuchung stellte die Polizei die mutmaßliche Tatbeute sicher: Bargeld um vierstelligen Euro-und Kronenbetrag, der exakt der Beute aus Břeclav entsprach, sowie mehrere Sturmmasken und eine Schreckschusspistole als Beweismittel. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.

Zwei 20-jährige Frauen gestanden den Überfall

Bei den Vernehmungen gestanden die beiden 20-jährigen Frauen, als Fluchtfahrerin und Aufpasserin an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt. Die beiden 13- und 14-jährigen Insassen sind nach tschechischem Recht noch nicht strafmündig, da die Grenze dafür im Nachbarland bei 15 Jahren liegt.