Fußgängerin in der Dämmerung von Auto erfasst: Frau (64) verstirbt noch an der Unfallstelle

In den frühen Morgenstunden des 15. September 2026 kam es auf der Landesstraße L1066 im Gemeindegebiet von Guntersdorf (Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich) zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Die Frau war gegen 6 Uhr morgens zu Fuß im Freilandgebiet auf der L1066 im Gemeindegebiet von Guntersdorf unterwegs. Zeitgleich steuerte ein 51-jähriger tschechischer Staatsbürger sein Auto aus Richtung Großnondorf kommend in Fahrtrichtung Guntersdorf. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge dürfte der Autofahrer die am Fahrbahnrand gehende Fußgängerin aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse in der Morgendämmerung zu spät gesehen haben. Das Fahrzeug erfasste die 64-Jährige daraufhin.

Notarzt und Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach dem Aufprall wurde umgehend die Rettungskette in Gang gesetzt. Neben dem Notarzt eilte auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle. Trotz der rasch eingeleiteten Reanimations- und Rettungsmaßnahmen kam für die Frau jede Hilfe zu spät; sie verstarb noch am Ort des Geschehens an ihren schweren Verletzungen. Der 51-jährige Autolenker sowie seine zwei Insassen im Alter von 41 und 51 Jahren kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang durch die Polizei laufen.