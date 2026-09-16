Reanimation erfolglos: Biker (66) aus Zwettl von Auto übersehen – verstorben

Ein tragischer Verkehrsunfall forderte am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 34 im Bezirk Krems-Land (Niederösterreich) ein Leben. Ein 66-jähriger Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ersten Ermittlungen zufolge setzte ein 58-jähriger Autofahrer zum Überholen an und übersah dabei offenbar das entgegenkommende Motorrad.

Ersten Ermittlungen zufolge setzte ein 58-jähriger Autofahrer zum Überholen an und übersah dabei offenbar das entgegenkommende Motorrad.

Der Biker aus dem Bezirk Zwettl war am gestrigen 15. September 2026 gegen 10.35 Uhr auf der B 34 bei Straßenkilometer 24.200 von Stiefern (Bezirk Krems, Niederösterreich) kommend in Richtung Gars am Kamp unterwegs. Zeitgleich lenkte ein 58-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Krems sein Auto in die entgegengesetzte Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen setzte der 58-Jährige zu einem Überholmanöver an und übersah dabei vermutlich das entgegenkommende Motorrad.

Erfolglose Reanimation an der Unfallstelle

Es kam zu einer heftigen Streifkollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 66-jährige Motorradlenker zog sich dabei ein mehrfaches Polytrauma zu. Einsatzkräfte der Rettung kämpften rund 40 Minuten lang vor Ort um das Leben des Mannes – letztlich jedoch vergeblich. Der Zwettler erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.