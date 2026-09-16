Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man einen tödlichen motorrad-unfall.
Ersten Ermittlungen zufolge setzte ein 58-jähriger Autofahrer zum Überholen an und übersah dabei offenbar das entgegenkommende Motorrad.
Schönberg
16/09/2026
Tragischer Unfall

Reanimation erfolglos: Biker (66) aus Zwettl von Auto übersehen – verstorben

Ein tragischer Verkehrsunfall forderte am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 34 im Bezirk Krems-Land (Niederösterreich) ein Leben. Ein 66-jähriger Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Biker aus dem Bezirk Zwettl war am gestrigen 15. September 2026 gegen 10.35 Uhr auf der B 34 bei Straßenkilometer 24.200 von Stiefern (Bezirk Krems, Niederösterreich) kommend in Richtung Gars am Kamp unterwegs. Zeitgleich lenkte ein 58-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Krems sein Auto in die entgegengesetzte Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen setzte der 58-Jährige zu einem Überholmanöver an und übersah dabei vermutlich das entgegenkommende Motorrad.

Erfolglose Reanimation an der Unfallstelle

Es kam zu einer heftigen Streifkollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 66-jährige Motorradlenker zog sich dabei ein mehrfaches Polytrauma zu. Einsatzkräfte der Rettung kämpften rund 40 Minuten lang vor Ort um das Leben des Mannes – letztlich jedoch vergeblich. Der Zwettler erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at