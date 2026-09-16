Während Übungsflug: Paragleiterin (24) fünf bis sieben Meter abgestürzt

Bei einem Paragleit-Übungsflug ist eine 24-jährige Flugschülerin aus dem Bezirk Melk (Niederösterreich) aus einer Höhe von fünf bis sieben Metern abgestürzt. Sie wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum Amstetten geflogen.

Nach ersten Erkenntnissen führte am heutigen Mittwoch, dem 16. September 2026, gegen 08.50 in der Früh, ein Manöver zur Fluglagekorrektur mutmaßlich zu einer Übersteuerung des Fluggeräts. Dieses löste schließlich den Absturz der Flugschülerin aus. Zum Zeitpunkt des Vorfalls stand die 24-Jährige über Funk in direktem Kontakt mit ihrem 61-jährigen Fluglehrer. Dieser reagierte umgehend und setzte sofort die Rettungskette in Gang.

Verletzungen unbestimmten Grades

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Verunglückte vom Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind Gegenstand weiterer Untersuchungen. Die 24-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu.