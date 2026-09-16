Schwerer Frontal-Crash: Mitfahrer musste nach Kollision wiederbelebt werden

Bei der Kollision zwischen einem Auto und einem Lkw Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt) wurden am Dienstagnachmittag drei Personen verletzt - eine davon lebensgefährlich.

Besonders kritisch war der Zustand eines Mitfahrers im Auto: Der vermutlich nicht angegurtete Mann musste noch an der Unfallstelle von den Rettungskräften reanimiert werden.

Besonders kritisch war der Zustand eines Mitfahrers im Auto: Der vermutlich nicht angegurtete Mann musste noch an der Unfallstelle von den Rettungskräften reanimiert werden.

Ein schwerer Verkehrsunfall führte am Dienstagnachmittag, dem 15. September 2026, auf der B21 im Ortsgebiet von Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich) zu einem Großeinsatz. Gegen 16.40 Uhr geriet ein 47-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in ein entgegenkommendes Sattelzuggespann. Obwohl der 45-jährige Lkw-Fahrer noch versuchte, nach rechts auszuweichen, konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Drei Insassen des Autos eingeschlossen: Feuerwehr musste sie befreien

Für die drei polnischen Insassen des Autos endete die Fahrt hingegen verheerend. Die Feuerwehr musste mit schwerem Gerät beide linken Türen sowie das Dach des Wracks abtrennen, um die Eingeschlossenen zu befreien. Besonders schwer traf es einen Mitfahrer auf der Rückbank, der offenbar nicht angeschnallt war: Er musste noch an der Unfallstelle vom Notarzt reanimiert werden und wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 33“ ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz

Der 47-jährige Autolenker wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Wiener Neustadt gebracht, während sein gleichaltriger Beifahrer mit leichten Verletzungen davonkam. Zur Rettung der Verunglückten stand ein Großaufgebot im Einsatz, darunter zwei Notarzthubschrauber, das Rote Kreuz sowie 44 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Gutenstein, Rohr im Gebirge und Pernitz. Die B21 blieb für die Bergungsarbeiten rund zwei Stunden komplett gesperrt. Der Fahrer des Lksw kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2026 um 10:37 Uhr aktualisiert