Feuerwehreinsatz: In Klosterneuburg brannte eine Sauna

Am Sonntagabend, dem 13. September 2026, wurden beide Wachen der Feuerwehr Klosterneuburg (Bezirk Tulln, Niederösterreich) zu einem Brandeinsatz gerufen. In einem Wohngebäude war im Bereich einer Sauna ein Feuer ausgebrochen.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte brannte die Sauna bereits. Die Feuerwehr reagierte umgehend: Ein Atemschutztrupp drang umgehend in das Gebäude vor und konnte den Brand mit einem C-Rohr rasch unter Kontrolle bringen und komplett ablöschen. Um das Gebäude gefahrlos sichern zu können, wurde die Stromversorgung des Hauses komplett abgeschaltet.

Auch Druckbelüfter kam zum Einsatz

Nach den erfolgreichen Löscharbeiten kam ein Druckbelüfter zum Einsatz, um den betroffenen Bereich gründlich zu entrauchen. Abschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester. Gegen 18 Uhr führte der Offizier vom Dienst (OvD) eine finale Nachkontrolle vor Ort durch, um eine erneute Entzündung auszuschließen.

Niemand wurde verletzt

Über die Ursache des Brandes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Informationen vor. Verletzte wurden nicht gemeldet.