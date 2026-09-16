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/ ©Facebook/Feuerwehr Michelhausen
auf dem bild von 5min.at sieht man die bergung eines toten pferdes von einem balkon.
Für die Bergung wurde eine Spezialausrüstung des Niederösterreichischen Feuerwehrverbandes benötigt.
Michelhausen
16/09/2026
Bergung

Nach Sturz von der Koppel: Totes Pferd auf Balkon fordert Feuerwehr Michelhausen

Was zunächst absurd klang, erwies sich vor Ort als traurige Gewissheit: Ein Pferd war von seiner Koppel geraten, durch ein Gebüsch abgestürzt und auf der Terrasse eines tiefer gelegenen Nachbargrundstücks tödlich verunglückt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(176 Wörter)
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Ein ungewöhnlicher und zugleich trauriger Einsatz hat die Freiwillige Feuerwehr Michelhausen (Bezirk Tulln, Niederösterreich) am 15. September 2026 Tag gefordert. Die Einsatzkräfte wurden mit einer nicht alltäglichen Alarmierung konfrontiert: „Totes Pferd auf Balkon“. Was zunächst nach einer Fabel klang, stellte sich vor Ort als tragische Realität heraus.

Von der höher gelegener Koppel geraten, durch Gebüsch nach abgestürzt

Ein Pferd war von seiner Koppel geraten und unglücklich durch ein Gebüsch gestürzt. Es fiel auf das tiefer gelegene Nachbargrundstück und kam auf der dortigen Terrasse beziehungsweise dem Balkon zum Liegen. Für das Tier kam jede Hilfe zu spät; es erlag den Folgen des Sturzes.

Bergung extrem aufwendig

Für die aufwendige Bergung des schweren Tieres forderte die Feuerwehr Michelhausen Unterstützung an. Gemeinsam mit dem Kran der Feuerwehr Tulln-Stadt und dem Spezialausrüstung „Bergegeschirr Großtier“ des Niederösterreichischen Feuerwehrverbandes konnte das verunglückte Pferd schließlich sicher vom Grundstück gehoben werden.

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