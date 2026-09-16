39-Jähriger soll nach Messerangriff auf Frau durch Schüsse der Polizei getötet worden sein

Nach einer Messerattacke am heutigen Mittwoch auf eine Frau in Bad Vöslau (Bezirk Baden, Niederösterreich) soll diese derzeit in Lebensgefahr schweben. Der mutmaßliche Täter soll nach Schüssen der Polizei gestorben sein.

Um Spuren zu sichern und die weiteren Ermittlungen ungestört durchzuführen, riegelten die Einsatzkräfte die Umgebung des Tatorts großflächig ab.

Um Spuren zu sichern und die weiteren Ermittlungen ungestört durchzuführen, riegelten die Einsatzkräfte die Umgebung des Tatorts großflächig ab.

Am heutigen Mittwoch, dem 16. September 2026, stand Bad Vöslau im Bezirk Baden im Zeichen eines Großaufgebots der Polizei. Medienberichten zufolge war der Grund für den Einsatz eine Bluttat in einem Mehrfamilienhaus: Ein 39-Jähriger soll einer 27-jährigen Frau im Zuge eines Streits mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben.

39-jähriger Angreifer soll durch Schüsse gestorben sein

Beim Eintreffen am Einsatzort griffen die alarmierten Kräfte sofort ein. Um den Messerstecher zu stoppen, sollen Beamte Schüsse abgegeben haben. Der Angreifer soll dabei so schwer worden sein, dass er noch vor Ort verstarb. Die Einsatzkräfte sperrten die Umgebung rund um den Tatort für die weiteren Ermittlungen großflächig ab.

Hintergründe noch unbekannt

Wer die Beteiligten sind und was genau zu der Tat führte, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch Gegenstand von Spekulationen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Ablauf des Vorfalls vollständig zu rekonstruieren.

Hier bekommt man im Krisenfall Hilfe: Österreichweit sowie in den einzelnen Bundesländern stehen in Krisensituationen vertrauliche Hilfsangebote zur Verfügung. Unterstützung bieten unter anderem die Frauenhelpline ( 0800 222 555 ), die regionalen Frauenhäuser sowie die Gewaltschutzzentren.

), die regionalen Frauenhäuser sowie die Gewaltschutzzentren. Zusätzlich stehen Männern in psychischen Belastungssituationen spezialisierte Anlaufstellen zur Verfügung, wie etwa die Männerinfo (0800 400 777) oder der Männernotruf (05 76 77).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2026 um 15:48 Uhr aktualisiert