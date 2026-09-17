Babykatze braucht 2.000-Euro-OP: „Honig hat großes Glück gehabt“

Die kleine Honig wäre beinahe an einem einzigen Maiskorn verstorben. Sie hatte es verschluckt, im Verdauungstrakt ist es dann aufgequollen und musste chirurgisch entfernt werden.

Die Behandlung der jungen Katze kostete rund 2.000 Euro – offenbar zu viel für den Besitzer, der laut dem Wiener Tierschutzverein die Summe nicht aufbringen konnte. Daher übernahm Tierschutz Austria das weiße Kitten mit dem Namen Honig. Sie darf sich nun in Vösendorf (Niederösterreich) in ihrem eigenen Tempo erholen und wird medizinisch versorgt, bis sie in ein neues Zuhause vermittelt werden kann.

©Tierschutz Austria / Wiener Tierschutzverein Honig ist aktuell im Tierschutzheim in Vösendorf.

„Viele Tiere überleben das nicht“

Stephan Scheidl, Tierheimleitung von Tierschutz Austria, erklärt nun: „So klein das Korn aussieht – im Magen oder Darm wird daraus ein lebensgefährlicher Pfropfen. Honig hat großes Glück gehabt. Viele Tiere überleben das nicht und viele Halterinnen und Halter können eine solche Operation nicht bezahlen. Dann bleiben die Kosten und die Nachsorge an den Tierheimen hängen.“

Tierschutz Austria bittet um Unterstützung

Der Wiener Tierschutzverein warnt nun, dass Maiskörner, Futtermais oder Ähnliches durch Feuchtigkeit stark aufquellen können. Wird es verschluckt, kann es Magen und Darm verlegen. Die Folge sind schwere, oft nur operativ zu behebende Verschlüsse. Honig gilt jedenfalls als kleine Kämpferin und bekommt im Tierschutzhaus die Behandlung und Zuwendung, die sie nach dem Eingriff braucht. Tierschutz Austria bittet nun um Unterstützung für solche Notfälle über das Spendenprojekt „Notfelle“ hier online.