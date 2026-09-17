Reanimation erfolglos: Hubschrauber-Notarzt kann Radfahrerin nicht mehr retten

Ein 84-jähriger Niederösterreicher ist Mittwochnachmittag, am 16. September 2026 gegen 17.10 Uhr, mit seinem Auto in Ebersdorf (Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich) auf der L5151 unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Gemeindestraße „Am See“ wollte er in diese einfahren. Seinen Angaben zufolge kam ihm unmittelbar danach eine Radfahrerin entgegen, die kurz vor ihm nach links abbiegen wollte und frontal gegen das Auto krachte, berichtet die Polizei nun. Trotz Reanimation und Versorgung durch den Notarzt eines Rettungshubschraubers verstarb die 59-jährige Radfahrerin aus dem Bezirk St. Pölten-Land noch an der Unfallstelle. Ein Alkotest, der mit dem 84-Jährigen durchgeführt worden ist, verlief positiv, so die Beamten.