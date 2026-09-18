Frontalcrash: 63-Jährige überholt Sattelzug, kracht in entgegenkommendes Auto

Auf der Landesstraße 36 im Freilandgebiet von Zwettl (Niederösterreich) hat sich am späten Donnerstagnachmittag, 17. September 2026, gegen 17.25 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Eine 63-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya (NÖ) hat im Bereich einer Fahrbahnkuppe einen vor ihr fahrenden Sattelzug überholt, wobei sie das entgegenkommende Auto einer 39-jährigen Frau (ebenfalls NÖ) übersehen haben dürfte, berichtet die Polizei nun. In der Folge kam es zur Frontalkollision der beiden Autos sowie zur Streifkollision mit dem Sattelanhänger des Sattelzuges. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Autos von der Straße in eine angrenzende Wiese geschleudert.

Landesstraße über eine Stunde lang gesperrt

Die 63-Jährige wurde daraufhin mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum nach Krems an der Donau geflogen, die 39-Jährige mit der Rettung ins Landesklinikum Zwettl gebracht. Während die beiden verletzt wurden, blieb der 46-jährige tschechische Sattelzuglenker unverletzt. Die Landesstraße musste für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen bis 18.45 Uhr zur Gänze gesperrt werden.