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/ ©Freiwillige Feuerwehr Tullnerbach
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Unfallstelle.
Der 98-Jährige ist von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht.
Laab im Walde
19/09/2026
Freitagnachmittag

Tödlicher Unfall auf B13: 98-Jähriger stirbt noch an Ort und Stelle

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Freitagnachmittag, 18. September 2026 gegen 14.30 Uhr, im Bezirk Mödling (Niederösterreich) einem 98-jährigen Mann das Leben gekostet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Der 98-Jährige war gegen 14.30 Uhr auf der B13 aus Wolfsgrabend kommend in Richtung Laab im Walde (Bezirk Mödling, Niederösterreich) unterwegs, als er plötzlich aus unbekannter Ursache nach einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam. Wie die Polizei berichtet, krachte er in weiterer Folge frontal gegen einen Baum. Der 98-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus diesem befreit werden. „Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte von der intervenierenden Ärztin nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden“, heißt es seitens der Polizei abschließend.

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