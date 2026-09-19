Tödlicher Unfall auf B13: 98-Jähriger stirbt noch an Ort und Stelle

Der 98-Jährige war gegen 14.30 Uhr auf der B13 aus Wolfsgrabend kommend in Richtung Laab im Walde (Bezirk Mödling, Niederösterreich) unterwegs, als er plötzlich aus unbekannter Ursache nach einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam. Wie die Polizei berichtet, krachte er in weiterer Folge frontal gegen einen Baum. Der 98-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus diesem befreit werden. „Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte von der intervenierenden Ärztin nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden“, heißt es seitens der Polizei abschließend.