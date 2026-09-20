Bei Überschlag: 20-Jähriger aus Auto geschleudert

Bei einem schweren Unfall im Bezirk Gänserndorf (Niederösterreich) wurden zwei Männer zum Teil schwer verletzt. Der Fahrer wurde dabei sogar aus dem Fahrzeug geschleudert, wie die Polizei berichtet.

Ein 20-jähriger Niederösterreicher war mit seinem Auto am Sonntag, 20. September 2026, gegen 4.50 Uhr auf der B49 im Gemeindegebiet von Weiden an der March (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich) unterwegs. Wie die Polizei nun berichtet, hatte er keinen (gültigen) Führerschein. Auf dem Beifahrersitz fuhr ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf mit. Aus bisher noch unbekannter Ursache kam das Auto von der Straße ab und überschlug sich anschließend im angrenzenden Feld.

Rettung bringt verletzte ins Krankenhaus

Wie die Polizei berichtet, wurde der Lenker aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt. Er wurde von der Rettung ins Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf gebracht. Auch der Beifahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste von der Rettung ebenfalls ins Krankenhaus nach Mistelbach gebracht werden.