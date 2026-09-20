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Symbolfoto
Foto zu einem Beitrag von 5min.at: Schild weist auf einen Unfall hin.
Der Lenker wurde beim Unfall schwer verletzt.
Weiden an der March
20/09/2026
Auf der B49

Bei Überschlag: 20-Jähriger aus Auto geschleudert

Bei einem schweren Unfall im Bezirk Gänserndorf (Niederösterreich) wurden zwei Männer zum Teil schwer verletzt. Der Fahrer wurde dabei sogar aus dem Fahrzeug geschleudert, wie die Polizei berichtet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)
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Ein 20-jähriger Niederösterreicher war mit seinem Auto am Sonntag, 20. September 2026, gegen 4.50 Uhr auf der B49 im Gemeindegebiet von Weiden an der March (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich) unterwegs. Wie die Polizei nun berichtet, hatte er keinen (gültigen) Führerschein. Auf dem Beifahrersitz fuhr ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf mit. Aus bisher noch unbekannter Ursache kam das Auto von der Straße ab und überschlug sich anschließend im angrenzenden Feld.

Rettung bringt verletzte ins Krankenhaus

Wie die Polizei berichtet, wurde der Lenker aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt. Er wurde von der Rettung ins Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf gebracht. Auch der Beifahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste von der Rettung ebenfalls ins Krankenhaus nach Mistelbach gebracht werden.

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