Familien-Weingut trauert um ehemaliges Betreiber-Ehepaar

Das "Weingut und Buschenschank Friedberger" ist schon seit mehreren Generationen in Familienhand und trauert nun um das ehemalige Betreiber-Ehepaar. Leopold und Franziska Friedberger sind wenige Tage auseinander verstorben.

Die Geschichte des Familienunternehmens, das sich in Bisamberg (Bezirk Korneuburg, Niederösterreich) befindet, reicht laut Website bis ins 17. Jahrhundert zurück. Ab 1974 haben dann Leopold und Franziska Friedberger den traditionsreichen Betrieb geführt – tatkräftig von ihren beiden Söhnen und deren Ehefrauen unterstützt. Mittlerweile wurde die Buschenschänke von Stephan Friedberger – einem der beiden Söhne – und seiner Frau Cornelia übernommen.

Große Trauer um beliebtes, ehemaliges Betreiber-Ehepaar

Aktuell herrscht große Trauer am anerkannten Weinbau- und Heurigenbetrieb. Das ehemalige Betreiber-Ehepaar, Leopold und Franziska Friedberger, ist nämlich nur wenige Tage auseinander verstorben. Das zeigen zwei Postings auf Facebook, die jeweils mit einem schwarzen Herzen versehen sind. Leopold Friedberger ist dabei am 26. August nach kurzer Krankheit friedlich im 87. Lebensjahr eingeschlafen, wie es am Partezettel heißt. Franziska Friedberger ist ihm am 12. September im 84. Lebensjahr gefolgt und ebenfalls friedlich eingeschlafen.

Zahlreiche Beileidsbekundungen unter den Postings

Wie beliebt die beiden waren, zeigt sich an der Anzahl der Beileidsbekundungen in den Kommentaren unter den jeweiligen Postings. So schreibt ein Bekannter etwa, dass er den Verstorbenen beriets im Kindesalter kennen und schätzen gelernt hat: „Seine stets besonnene und ruhige Art bleibt mir – auch als Vorbild – in Erinnerung. Aber vor allem sein Ideenreichtum und seine handwerkliche Geschicklichkeit sucht seinesgleichen. Lieber Leo, mach’s gut.“ Nach der Trauerfeier für den Verstorbenen haben sich die Betreiber über Facebook für die tröstenden Worte, die Umarmung, wenn Worte fehlten, die Zeichen der Verbundenheit und Freundschaft, die Spenden und die Anteilnahme bei der Trauerfeier bedankt.