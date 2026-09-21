Vermisst: Peter N. spurlos verschwunden

Der abgängige Mann ist am 18. September von zu Hause abgängig und benötigt dringend Hilfe. Er ist vermutlich mit dem Zug auf der Strecke zwischen Wiener Neustadt, Villach und Wien unterwegs.

Sorge um einen abgängigen Mann: Der vermisste Peter N. ist seit Freitag, dem 18. September 2026, von zu Hause (Neunkirchen in Niederösterreich) abgängig und bis heute nicht mehr aufgetaucht. Familie und Angehörige bitten die Bevölkerung nun dringend um Mithilfe bei der Suche. Der Vermisste ist dement. Vermutungen zufolge ist er mit den ÖBB-Zügen unterwegs. Die Fahrstrecke könnte sich dabei im Bereich Wiener Neustadt – Villach – Wien Meidling bewegen.

Hast du Peter N. gesehen?

Wann abgängig: Seit Freitag, 18. September 2026

Seit Freitag, 18. September 2026 Mögliches Aufenthaltsgebiet: Bahnstrecke / ÖBB-Züge zwischen Wiener Neustadt, Villach und Wien Meidling

Bahnstrecke / ÖBB-Züge zwischen Wiener Neustadt, Villach und Wien Meidling Besonderes Merkmal: Der Vermisste ist dement.

Es wurde eine Vermisstenanzeige bei der Polizei gemacht. Wenn du Hinweise zum Verbleib von Peter N. geben kannst oder ihn gesehen haben, wende dich bitte an die nächste Polizeidienststelle.