Falsche Liebe, echter Schaden: Frau nimmt Kredit für angeblichen „Lover“

Fiese Masche mit vorgetäuschten Gefühlen: Eine 70-jährige Frau aus dem Bezirk Mattersburg (NÖ) wurde Opfer von Love-Scamming. Sie nahm sogar einen Kredit über 50.000 Euro auf.

Im Bezirk Mattersburg hat eine 70-jährige Frau Anzeige wegen schweren Betrugs erstattet. Das Opfer fiel im Internet auf die gemeine Masche des sogenannten „Love-Scamming“ (Liebesbetrug) herein. Die Geschichte nahm Mitte Dezember 2025 ihren Anfang, als die Burgenländerin über ein soziales Netzwerk eine Freundschaftsanfrage erhielt und diese annahm. Nach ersten Nachrichten über einen Messengerdienst tauschte man Handynummern aus und kommunizierte intensiv.

50.000-Euro-Kredit für erfundene Notlage

Nachdem der Unbekannte der Frau wiederholt von angeblichen finanziellen Notlagen berichtet hatte, führte das Opfer mehrere Überweisungen via PayPal durch. Um dem Mann weiter zu helfen, nahm die 70-Jährige schließlich sogar einen Kredit in Höhe von 50.000 Euro auf und überwies das Geld an den Betrüger. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden im höheren fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die weiteren Erhebungen aufgenommen.