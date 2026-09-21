Joker geknackt: Zwei Niederösterreicher holen jeweils 241.500 Euro

Spannung steigt bei den Österreichischen Lotterien: Der Lotto-Jackpot wurde wieder nicht geknackt. Am kommenden Mittwoch geht es bei den „sechs Richtigen“ um rund 2 Millionen Euro.

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag hat erneut kein Spielteilnehmer die „sechs Richtigen“ getippt. Damit ist aus dem Jackpot der Bonus-Ziehung vom Freitag nun ein Doppeljackpot geworden. Bei der nächsten Ziehung am kommenden Mittwoch, moderiert von Thomas May, warten somit rund 2 Millionen Euro auf einen möglichen Solo-Sechser. Erfolgreicher verlief die Ziehung beim Fünfer mit Zusatzzahl: Der hier ausgespielte Jackpot wurde gleich zweimal geknackt – je ein Gewinner in Wien und in Tirol darf sich über rund 75.700 Euro freuen. Beide Gewinne wurden per Normalschein erzielt.

Joker-Doppeljackpot zweimal geknackt

Großer Jubel herrscht im Niederösterreich: Gleich zwei Spielteilnehmer nutzten die Chance beim Joker-Doppeljackpot. Sie hatten die richtige Joker-Zahl auf ihren Quicktipp-Quittungen und sicherten sich mit ihrem „Ja“ jeweils rund 241.500 Euro. Bei LottoPlus gab es erneut keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde wieder auf die Fünfer aufgeteilt – diesmal gab es 47 beziehungsweise 46 Gewinne zu je rund 2.900 Euro. Am Mittwoch geht es bei LottoPlus wieder um rund 100.000 Euro im ersten Rang.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.09.2026 um 11:36 Uhr aktualisiert