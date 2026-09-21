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Foto zu einem Beitrag von 5min.at: Schild weist auf eine Baustelle hin.
Auf der S 1 kommt es in dieser Woche zu zwei Nachtsperren.
S 1
21/09/2026
ASFINAG informiert

Achtung Autofahrer: Nächtliche Tunnelsperren auf der S 1

Geduldsprobe für Autofahrer auf der S 1 Wiener Außenring Schnellstraße: Die Tunnel Vösendorf und Rannersdorf werden in dieser Woche nachts für notwendige Wartungsarbeiten gesperrt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(160 Wörter)
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Auf Autofahrer, die in den Nachtstunden auf der S 1 Wiener Außenring Schnellstraße unterwegs sind, kommen in dieser Woche Einschränkungen zu. Wie die ASFINAG mitteilt, müssen wegen dringender Überprüfungs- und Wartungsarbeiten gleich zwei Abschnitte jeweils für eine Nacht komplett gesperrt werden. Betroffen sind der Tunnel Vösendorf sowie der Tunnel Rannersdorf – jeweils in beiden Fahrtrichtungen.

Die Sperrtermine im Überblick

  • Tunnel Vösendorf: Gesperrt in der Nacht von Dienstag, 22. September, auf Mittwoch, 23. September 2026, jeweils von 22 bis 5 Uhr früh.
  • Tunnel Rannersdorf: Gesperrt in der darauffolgenden Nacht von Mittwoch, 23. September, auf Donnerstag, 24. September 2026, ebenfalls von 22 bis 5 Uhr früh.

Umleitungen sind eingerichtet

Während der jeweiligen Sperrzeiten wird der Verkehr über großräumig ausgeschilderte Ausweichstrecken umgeleitet. Die ASFINAG bittet alle Verkehrsteilnehmer, die Ausweichrouten zu nutzen und etwas mehr Fahrtzeit einzuplanen. Die Wartungsarbeiten dienen der regelmäßigen Kontrolle aller sicherheitsrelevanten Einrichtungen in den Tunnelanlagen, um den gewohnten Sicherheitsstandard aufrechtzuerhalten.

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