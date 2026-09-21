Crash bei Überholmanöver auf der B 71: Biker schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall forderte am Sonntagnachmittag, dem 20. September 2026, die Rettungskräfte im Bezirk Scheibbs. Gegen 14.15 Uhr waren zwei Autos und ein Motorrad auf der B 71 im Gemeindegebiet von Gaming in Fahrtrichtung Gaming hintereinander unterwegs. Als ein 62-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Amstetten den vor ihm fahrenden Auto eines 59-jährigen Mannes aus St. Pölten überholen wollte, kam es zum Unfall: Zeitgleich setzte auch ein 57-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Scheibbs zum Überholen der beiden Fahrzeuge an.

Kollision auf der B 71 – Biker schwer verletzt

In der Folge kam es zur Kollision aller drei Fahrzeuge. Während die beiden Autofahrer unverletzt blieben, erlitt der 57-jährige Biker bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 in das Landesklinikum Amstetten geflogen. „Weitere Erhebungen zum Unfallhergang werden noch geführt“, heißt es seitens der Polizei.