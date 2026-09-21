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Crash auf der A 1: Drogen-Lenker krachte in Familienauto – 2-Jährige verletzt
Der 31-jährige Unfallverursacher war unter Drogen- und Medizineinfluss sowie völlig übermüdet am Steuer gesessen.
St. Pölten
21/09/2026
Unfall

Crash auf der A 1: Drogen-Lenker krachte in Familienauto – 2-Jährige verletzt

Auffahrunfall auf der A 1 Westautobahn bei St. Pölten (NÖ): Ein drogenbeeinträchtigter und übermüdeter Autofahrer krachte am Sonntagnachmittag in das Auto einer dreiköpfigen Familie. Ein zweijähriges Mädchen wurde verletzt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(183 Wörter)
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Ein Verkehrsunfall rief am Sonntagnachmittag, dem 20. September 2026, die Autobahnpolizei auf den Plan. Gegen 16.30 Uhr war ein 31-jähriger polnischer Staatsbürger mit seinem Auto auf der A 1 Westautobahn in Fahrtrichtung Linz unterwegs. Im Stadtgemeindegebiet von St. Pölten übersah der Mann das Fahrzeug vor ihm und krachte ungebremst in das Heck eines 29-jährigen Autofahrers aus St. Pölten.

Dreiköpfige Familie im Krankenhaus

In dem gerammten Fahrzeug befand sich eine junge Familie. Sowohl der 29-jährige Lenker als auch seine 26-jährige Ehefrau und die zweijährige Tochter erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme schöpften die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Altlengbach Verdacht: Der 31-jährige Unfalllenker wies deutliche Symptome einer Beeinträchtigung auf. Eine anschließende Vorführung beim Amtsarzt bestätigte die Vermutung – der Mann war durch Suchtgift beeinträchtigt und zudem völlig übermüdet. Dem 31-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Er wird nun sowohl der zuständigen Verwaltungsbehörde als auch der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

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