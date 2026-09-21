Crash auf der A 1: Drogen-Lenker krachte in Familienauto – 2-Jährige verletzt

Auffahrunfall auf der A 1 Westautobahn bei St. Pölten (NÖ): Ein drogenbeeinträchtigter und übermüdeter Autofahrer krachte am Sonntagnachmittag in das Auto einer dreiköpfigen Familie. Ein zweijähriges Mädchen wurde verletzt.

Ein Verkehrsunfall rief am Sonntagnachmittag, dem 20. September 2026, die Autobahnpolizei auf den Plan. Gegen 16.30 Uhr war ein 31-jähriger polnischer Staatsbürger mit seinem Auto auf der A 1 Westautobahn in Fahrtrichtung Linz unterwegs. Im Stadtgemeindegebiet von St. Pölten übersah der Mann das Fahrzeug vor ihm und krachte ungebremst in das Heck eines 29-jährigen Autofahrers aus St. Pölten.

Dreiköpfige Familie im Krankenhaus

In dem gerammten Fahrzeug befand sich eine junge Familie. Sowohl der 29-jährige Lenker als auch seine 26-jährige Ehefrau und die zweijährige Tochter erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme schöpften die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Altlengbach Verdacht: Der 31-jährige Unfalllenker wies deutliche Symptome einer Beeinträchtigung auf. Eine anschließende Vorführung beim Amtsarzt bestätigte die Vermutung – der Mann war durch Suchtgift beeinträchtigt und zudem völlig übermüdet. Dem 31-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Er wird nun sowohl der zuständigen Verwaltungsbehörde als auch der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.