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Bild auf 5min.at zeigt die FF Gießhübl und FF Brunn am Gebirge im Einsatz
Die A21 musste für die Löscharbeiten zeitweise gesperrt werden.
A21/Niederösterreich
21/09/2026
Am Montagvormittag

Lkw-Brand auf A21: Autobahn wegen Löscharbeiten gesperrt

Einsatz auf der A21 Außenring Autobahn am Montagvormittag: Ein Lkw geriet in Fahrtrichtung Knoten Steinhäusl in Vollbrand. Die Autobahn musste zeitweise komplett gesperrt werden.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(163 Wörter)
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Am heutigen Montagvormittag, um 10.39 Uhr, wurden die Feuerwehren Gießhübl und Brunn am Gebirge mit Sirene, Pager und App zu einem Lkw-Brand auf die A21 in Richtung Kn. Steinhäusl alarmiert. „Noch bevor die ersten Kräfte ausgerückt waren wurde aufgrund mehrerer Notrufe der Brand durch die Alarmzentrale bestätigt“, so in einer aktuellen Aussendung.

Straße komplett gesperrt

„Der Atemschutztrupp des ersteintreffenden HLF Gießhübl begann sofort mit der Brandbekämpfung, während die restlichen Kräfte der beiden Feuerwehren an der Einsatzstelle eintrafen und weitere Löschleitungen sowie eine Wasserversorgung mit über 15.000 Litern aufbauten“, heißt es weiter. Mehrere Trupps konnten kurze Zeit später alle offenen Flammen niederschlagen und mit den umfangreichen Nachlöscharbeiten an der Zugmaschine, den geladenen Holzplatten und der Böschung beginnen. Für die Dauer der Lösch- und Bergearbeiten musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden. Das ausgebrannte Wrack wurde von einem Privatunternehmen geborgen. 

Bild auf 5min.at zeigt die FF Gießhübl und FF Brunn am Gebirge im Einsatz
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