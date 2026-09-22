Pritschenwagen kracht in Bushaltestelle: Passantin (41) erfasst und schwer verletzt

Nach einem Verkehrsunfall auf der B11 im Gemeindegebiet von Heiligenkreuz (Bezirk Baden, Niederösterreich) wurde am Montagnachmittag eine 41-jährige Fußgängerin durch ein außer Kontrolle geratenes Auto schwer verletzt.

Mit schweren Verletzungen musste die 41-Jährige nach der Erstversorgung am Unfallort per Notarzthubschrauber Christophorus 3 in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen werden.

Mit schweren Verletzungen musste die 41-Jährige nach der Erstversorgung am Unfallort per Notarzthubschrauber Christophorus 3 in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen werden.

Nach ersten Informationen wollte eine 88-jährige Autofahrerin am 21. September 2026 gegen 14.10 Uhr von der L4001 nach rechts auf die B11 einbiegen. Dabei übersah sie offenbar den vorrangberechtigten Pritschenwagen eines 58-jährigen Mannes aus dem Bezirk Tulln. Es kam zur rechtwinkligen Kollision.

Pritschenwagen geriet ins Schleudern und krachte direkt in eine Bushaltestelle

Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Pritschenwagen ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und krachte direkt in eine Parkbank bei einer Bushaltestelle. Auf dieser saß zu diesem Zeitpunkt die 41-jährige Frau aus dem Bezirk Baden. Anschließend überschlug sich das Nutzfahrzeug.

Hubschraubereinsatz und Feuerwehrrettung

Die 41-Jährige erlitt bei dem Anprall schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Der 58-jährige Lenker des Pritschenwagens musste von den alarmierten Feuerwehrkräften aus seinem Wrack befreit werden. Er kam mit leichten Verletzungen davon und wurde vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Baden gebracht. Die 88-jährige Unfallverursacherin blieb nach ersten Angaben unverletzt.