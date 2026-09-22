2.000 Euro angezahlt, 7.000 geschuldet: Polizei fasst Serien-Autodiebe

Die Betrüger zahlten vergangenen Februar 2.000 Euro an, brausten mit dem Auto davon und blieben die restlichen 7.000 Euro schuldig. Nun klickten für einen der Verdächtigen die Handschellen. Der Polizeiinspektion Hausleiten gelang es nun, einen 40-jährigen Rumänen und einen 29-jährigen Staatenlosen als Täter auszuforschen. Die Ermittlungen enthüllten ein dreistes Vorgehen: Die verwendeten Kennzeichen waren bereits seit 2011 in Tschechien als gestohlen gemeldet.

Beschuldigter nach Österreich ausgeliefert: Zwei weitere Betrüge konnten nachgewiesen werden

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde ein Europäischer Haftbefehl gegen den 40-Jährigen erlassen. Im August 2026 schlug die deutsche Polizei zu, nahm den Gesuchten fest und lieferte ihn nach Österreich aus. Wie sich bei den weiteren Erhebungen herausstellte, war das Duo keineswegs unbeschrieben: Dem 40-Jährigen konnten zwei weitere Autobetrüge in Tirol und Wien sowie eine Urkundenfälschung in Kärnten aus dem Januar 2025 nachgewiesen werden, was den Gesamtschaden auf mindestens 19.000 Euro ansteigen ließ.

Nach Kautionszahlung wieder auf freiem Fuß

Der 40-jährige Hauptverdächtige wurde zunächst in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert, kam inzwischen jedoch gegen Zahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß. Sein 29-jähriger Komplize wurde bei der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt.