In Fahrerkabine eingeklemmt: Lkw-Lenker (69) stirbt bei Auffahrunfall auf der A1

In der Nacht auf Mittwoch ist es auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Wien zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen. Ein 69-jähriger Lkw-Lenker verlor dabei sein Leben.

Der 69-Jährige wurde im Wrack eingeklemmt, die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Der 69-Jährige wurde im Wrack eingeklemmt, die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Der Mann aus dem Bezirk Grieskirchen (Oberösterreich) war in der Nacht vom 22. auf 23. September 2026 gegen 00.35 Uhr mit seinem Lkw-Zug unterwegs, als er im Baustellenbereich bei Völlerndorf (km 63,4) aus bisher unbekannter Ursache auf den vor ihm fahrenden Sattelzug eines 66-jährigen Bulgarischen Staatsbürgers auffuhr.

Erlitt tödliche Verletzungen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 69-Jährige in der Fahrerkabine eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er erlitt tödliche Verletzungen. Der 66-jährige Lenker des zweiten Lkw sowie seine 61-jährige Mitfahrerin kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

A1 Richtung Wien musste für rund 4 Stunden gesperrt werden

Für die Unfallaufnahme und die aufwendigen Bergungsarbeiten musste die A1 in Richtung Wien bis 04.16 Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Raststation St. Pölten-Völlerndorf umgeleitet.