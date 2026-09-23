In Fahrerkabine eingeklemmt: Lkw-Lenker (69) stirbt bei Auffahrunfall auf der A1
In der Nacht auf Mittwoch ist es auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Wien zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen. Ein 69-jähriger Lkw-Lenker verlor dabei sein Leben.
Der Mann aus dem Bezirk Grieskirchen (Oberösterreich) war in der Nacht vom 22. auf 23. September 2026 gegen 00.35 Uhr mit seinem Lkw-Zug unterwegs, als er im Baustellenbereich bei Völlerndorf (km 63,4) aus bisher unbekannter Ursache auf den vor ihm fahrenden Sattelzug eines 66-jährigen Bulgarischen Staatsbürgers auffuhr.
Erlitt tödliche Verletzungen
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 69-Jährige in der Fahrerkabine eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er erlitt tödliche Verletzungen. Der 66-jährige Lenker des zweiten Lkw sowie seine 61-jährige Mitfahrerin kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.
A1 Richtung Wien musste für rund 4 Stunden gesperrt werden
Für die Unfallaufnahme und die aufwendigen Bergungsarbeiten musste die A1 in Richtung Wien bis 04.16 Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Raststation St. Pölten-Völlerndorf umgeleitet.