Mehrere Müllcontainer vor Wohnhausanlage angezündet: 23-Jähriger ausgeforscht

Nach zwei gezielten Feuerattacken auf Müllcontainer im Gemeindegebiet von Wöbling (Bezirk Sankt Pölten, Niederösterreich) kurz vor dem Jahreswechsel hat die Polizei jetzt einen Fahndungserfolg erzielt.

Beamte der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Herzogenburg konnten einen 23-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Pölten als mutmaßlichen Täter ausforschen. Die beiden Vorfälle trugen sich am 28. und 31. Dezember 2025 zu. In beiden Fällen wurden Mülltonnen in unmittelbarer Nähe einer Wohnhausanlage vorsätzlich in Brand gesteckt. Dass die Situation nicht weiter eskalierte, ist dem schnellen Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Hausheim-Noppendorf zu verdanken: Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude sowie auf benachbarte, geparkte Fahrzeuge rechtzeitig verhindern.

Feuer verursachte erheblichen Sachschaden

Dennoch richtete das Feuer erheblichen Sachschaden an: Insgesamt acht Müllcontainer sowie ein Auto wurden beschädigt. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Im Zuge akribischer Ermittlungen stießen die Kriminalisten schließlich auf die Spur des 23-jährigen Tatverdächtigen. Bei seiner Vernehmung zeigte sich der Mann jedoch nicht geständig. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt. Die Ermittlungsbehörden prüfen nun die weiteren rechtlichen Schritte.