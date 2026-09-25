Bewaffneter Raubüberfall: Wenn du diesen Mann siehst, ruf die Polizei

Ein bewaffneter Räuber hat in Vösendorf einen Spielsalon überfallen und Tausende Euro erbeutet. Die Angestellte erlitt einen schweren Schock. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach dem Täter.

Der gesuchte Mann bedrohte die Angestellte mit einer Waffe und erbeutete Tausende Euro.

Der gesuchte Mann bedrohte die Angestellte mit einer Waffe und erbeutete Tausende Euro.

Ein bewaffneter Überfall hielt Vösendorf (Bezirk Mödling) im Juli in Atem: Am 27. Juli 2026 betrat ein bislang unbekannter Täter gegen 5.15 Uhr früh einen Spielsalon in der Marktstraße. Der Mann ging im Lokal zielstrebig auf den Empfangsbereich zu. Dort bedrohte er die allein anwesende Angestellte mit einer mitgebrachten Faustfeuerwaffe und forderte mit Nachdruck die Herausgabe von Bargeld.

Flucht mit vierstelligem Bargeldbetrag

Nachdem die verschreckte Mitarbeiterin dem Räuber Bargeld im vierstelligen Eurobereich ausgehändigt hatte, ergriff der Täter umgehend die Flucht in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Polizeifahndung im Nahbereich blieb leider ohne Erfolg. Die Angestellte blieb bei dem Vorfall zwar körperlich unverletzt, erlitt durch die Bedrohung mit der Schusswaffe jedoch einen schweren Schock.

Landeskriminalamt veröffentlicht Täterfotos

Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Ermittlungsbereich Raub und Tatort) hat die Ermittlungen übernommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurden nun Lichtbilder der Überwachungskamera veröffentlicht, die den Verdächtigen zeigen.

Täterbeschreibung:

Alter & Statur: ca. 40 bis 45 Jahre alt, ca. 175 cm groß, mollige Statur

ca. 40 bis 45 Jahre alt, ca. 175 cm groß, mollige Statur Kleidung: blaues Nike-T-Shirt, dunkelblaue Jogginghose, graue Kappe der Marke „Under Armour“, darunter ein schwarzes Kopftuch

blaues Nike-T-Shirt, dunkelblaue Jogginghose, graue Kappe der Marke „Under Armour“, darunter ein schwarzes Kopftuch Ausrüstung: führte eine dunkelblaue Sporttasche und eine schwarze Herrenhandtasche mit sich

führte eine dunkelblaue Sporttasche und eine schwarze Herrenhandtasche mit sich Sprache: sprach Deutsch mit erkennbarem Akzent

Polizei bittet um Hinweise

Sachdienliche Hinweise werden von den Ermittlern des Landeskriminalamtes Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-303333 entgegengenommen.