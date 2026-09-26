Bis zum Ende von seinen Mitbrüdern gepflegt: Stift Heiligenkreuz trauert um Pater Cassian

Große Trauer im Stift Heiligenkreuz (Bezirk Baden, Niederösterreich): Pater Cassian verstarb im 85. Lebensjahr. Er hinterlässt eine große Lücke. Sein bürgerlicher Name war Dietmar-Klaus Reinert, er wurde am 4. Dezember 1941 im schlesischen Görlitz geboren. Vor dem Eintritt in das Klosterleben absolvierte Reinert ein Studium der Rechtswissenschaften, das er mit dem Zweiten Staatsexamen (Ass. jur.) abschloss.

1982 entschied sich Pater Cassian für ein Leben für Gott

Am 7. Oktober 1982 schlug er einen neuen Lebensweg ein: Er trat in das Noviziat des Zisterzienserstiftes Heiligenkreuz ein und erhielt den Ordensnamen Cassian. Es folgte das Studium der Theologie in Heiligenkreuz sowie in Rom. Am 28. Mai 1989 empfing er in der Ewigen Stadt durch Papst Johannes Paul II. die Priesterweihe.

Vielseitiges Wirken in Seelsorge und Verwaltung

In den darauffolgenden Jahrzehnten übernahm Pater Cassian ein breites Aufgabenspektrum. Er wirkte unter anderem als Pfarrmoderator in Maiersdorf, ehe er ab 1995 als Bibliothekar und Archivar im Neukloster sowie ab 1996 im Generalratshaus in Rom tätig war. Zwischen 1999 und 2002 brachte er seine juristische wie auch seelsorgerische Expertise als Mitarbeiter in der Apostolischen Nuntiatur in Wien ein. Später war er an verschiedenen Orten in der Seelsorge aktiv.

Ablauf der Trauerfeierlichkeiten

Aufgrund seiner fortschreitenden Erkrankung kehrte Pater Cassian im vergangenen Jahr nach Heiligenkreuz zurück, wo er bis zu seinem Tod im Kreis seiner Mitbrüder gepflegt wurde. Der Konvent des Stiftes Heiligenkreuz lädt alle Gläubigen und Wegbegleiter herzlich ein, Abschied zu nehmen und für den Verstorbenen zu beten. Der Leichnam wird am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, um 8 Uhr bei der Klosterpforte empfangen und anschließend in der Totenkapelle des Kreuzgangs aufgebahrt. Dort besteht die Möglichkeit, am Sarg zu verweilen und seiner im Gebet zu gedenken. Das feierliche Requiem findet am Freitag, dem 2. Oktober 2026, um 14 Uhr in der Stiftskirche zu Heiligenkreuz statt. Im Anschluss an den Gottesdienst wird Pater Cassian auf dem Mönchsfriedhof zu seiner letzten Ruhe beigesetzt.