Illegales Raser-Duell auf der A2 gestoppt: Polizei beschlagnahmt Auto und Motorrad

Mit knapp 180 km/h donnerten zwei 24-Jährige am späten Donnerstagabend über die A2. Eine Polizeistreife zog die Raser bei Vösendorf aus dem Verkehr. Die Konsequenzen folgten sofort: Führerschein und Fahrzeuge sind vorerst weg.

Am 25. September 2026 gegen 21.58 Uhr fielen Bediensteten der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel (Bezirk Baden, Niederösterreich) im Zuge ihrer Streifentätigkeit zwei extrem schnelle Fahrzeuge auf. Ein Pkw und ein Motorrad – beide in Österreich zugelassen – lieferten sich auf der A2 im Gemeindegebiet von Vösendorf ein gefährliches Geschwindigkeitsrennen.

77 km/h zu schnell gemessen

Eine anschließende Nachfahrt mit Geschwindigkeitsmessung bestätigte den Verdacht der Beamten: Die beiden Fahrzeuge waren mit 177 km/h unterwegs. Erlaubt sind in diesem Streckenabschnitt lediglich 100 km/h. Bei der darauffolgenden Kontrolle folgte für die beiden 24-jährigen Lenker das abrupte Ende ihrer Fahrt: Die Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, die Führerscheine abgenommen. Beide Beteiligten werden nun bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt. Ihnen drohen hohe Geldstrafen sowie ein längeres Entziehungsverfahren der Lenkerberechtigung und der mögliche Verfall ihrer Fahrzeuge.