Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man ein rasendes auto bei einer polizeikontrolle.
Noch an Ort und Stelle entzog die Polizei der 50-Jährigen vorläufig die Lenkerberechtigung und untersagte die Weiterfahrt.
Leopoldsdorf
26/09/2026
Führerschein weg

Mit 163 statt 80 km/h auf der S1: Auto beschlagnahmt und Führerschein weg

Die exzessive Geschwindigkeitsübertretung einer Autofahrerin auf der S1 im Bezirk Bruck an der Leitha (Niederösterreich) hat für diese nun drastische Konsequenzen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat führten am Vormittag des 25. September 2026 Tempokontrollen mittels Lasergerät auf der S1 im Gemeindegebiet von Leopoldsdorf durch. Gegen 10.52 Uhr geriet dabei eine 50-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Bruck an der Leitha in das Visier der Exekutive.

Mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt

Anstatt der dort erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h war die Frau mit 163 km/h unterwegs – eine Überschreitung um mehr als das Doppelte des Erlaubten. Für die 50-Jährige endete die Fahrt an Ort und Stelle: Die Polizisten nahmen ihr den Führerschein vorläufig ab und untersagten die Weiterfahrt. Zudem wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Die Lenkerin wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at