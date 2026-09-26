Mit 163 statt 80 km/h auf der S1: Auto beschlagnahmt und Führerschein weg

Die exzessive Geschwindigkeitsübertretung einer Autofahrerin auf der S1 im Bezirk Bruck an der Leitha (Niederösterreich) hat für diese nun drastische Konsequenzen.

Noch an Ort und Stelle entzog die Polizei der 50-Jährigen vorläufig die Lenkerberechtigung und untersagte die Weiterfahrt.

Noch an Ort und Stelle entzog die Polizei der 50-Jährigen vorläufig die Lenkerberechtigung und untersagte die Weiterfahrt.

Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat führten am Vormittag des 25. September 2026 Tempokontrollen mittels Lasergerät auf der S1 im Gemeindegebiet von Leopoldsdorf durch. Gegen 10.52 Uhr geriet dabei eine 50-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Bruck an der Leitha in das Visier der Exekutive.

Mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt

Anstatt der dort erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h war die Frau mit 163 km/h unterwegs – eine Überschreitung um mehr als das Doppelte des Erlaubten. Für die 50-Jährige endete die Fahrt an Ort und Stelle: Die Polizisten nahmen ihr den Führerschein vorläufig ab und untersagten die Weiterfahrt. Zudem wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Die Lenkerin wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.