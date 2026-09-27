Steinschlag: Kletterer (53) auf der Hohen Wand schwer verletzt

Zu einem Rettungseinsatz im Gemeindegebiet von Oberhöflein (Bezirk Neunkirchen) kam es auf dem beliebten Klettersteig der Hohen Wand: Ein 53-jähriger Wiener wurde von einem herabstürzenden Stein getroffen und schwer verletzt.

Der 53-Jährige aus dem 3. Wiener Gemeindebezirk war gemeinsam mit seiner 47-jährigen Ehefrau auf dem Gebirgsvereinssteig unterwegs. Nach etwa einem Drittel der Tour – unterhalb des Weningerturms auf rund 885 Metern Seehöhe – kam es zu dem Vorfall: Ein vorausgehender 38-jähriger Kletterer löste unbeabsichtigt einen Stein aus der Felswand. Der Felsbrocken traf den 53-jährigen Alpinisten direkt an der Schulter, wodurch dieser einen Bruch des Schlüsselbeins erlitt.

Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

Aufgrund des unwegsamen Geländes musste die Bergrettung per Luftweg anrücken. Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ mittels Taubergung aus der Felswand gerettet und zur medizinischen Versorgung in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Für den 38-jährigen Verursacher hat der Vorfall ein juristisches Nachspiel: Er wird bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.