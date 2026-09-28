Zugausfälle: ÖBB sprechen Reisewarnung aus

Die ÖBB haben aktuell eine Reiswarnung für Teile der Südstrecke ausgesprochen. Betroffen ist die Pottendorfer Linie zwischen Wien Meidling und Mürzzuschlag. Grund ist ein Polizeieinsatz.

„Achtung dies ist eine Reisewarnung. Ab 10 Uhr kann es wegen eines Polizeieinsatzes zu einer Sperre auf der Südstrecke zwischen Wien Meidling und Mürzzuschlag sowie auf der Pottendorfer Linie kommen. In diesem Bereich kann es daher zu Zugausfällen und Verspätungen kommen“, heißt es aktuell auf der Streckeninfo-Seite der ÖBB. Mittlerweile haben sich auch schon Leser bei der Redaktion gemeldet, weil einige Züge in den frühen Vormittagsstunden scheinbar bereits in Villach stehen geblieben sind. Auch am Villacher Hauptbahnhof etwa ist die Rede von einer „Reisewarnung“.

Dauer der Sperre „noch nicht absehbar“

Die Bundesbahnen empfehlen den Zuggästen, nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verschieben, die Dauer der Sperre sei „noch nicht absehbar“. Zum Polizeieinsatz: Die Polizei verweist auf Anfrage von 5 Minuten auf das Innenministerium, dieses war für weitere Informationen bisher noch nicht erreichbar. Ein Update folgt, sobald verfügbar.