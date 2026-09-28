Landesstraße über eine Stunde gesperrt: 3 Verletzte bei Unfall in Niederösterreich

Bei einem schwere Unfall im Bezirk Krems (Niederösterreich) wurden Sonntagnachmittag drei Personen teils schwer verletzt. Auch der Rettungshubschrauber stand im Einsatz.

Ein 90-jähriger Niederösterreicher war Sonntagnachmittag, am 27. September 2026 gegen 15.30 Uhr, mit seinem Auto auf der L43 von Hohenwart Richtung Straß (Bezirk Krems, NÖ) unterwegs. Im Fahrzeug waren außerdem noch ein 76-Jähriger am Beifahrersitz, sowie eine 67-Jährige auf der Rückbank.

Landesstraße bis 17 Uhr gesperrt

Aus bisher unbekannter Ursache ist das Auto plötzlich rechts von der Straße abgekommen, hat dort eine Pfeilbake sowie eine Leitpflock touchiert und sich anschließend in der angrenzenden Böschung überschlagen. Der Lenker und die Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, der 76-jährige Beifahrer musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Horn geflogen werden. Die Landesstraße war bis 17 Uhr komplett gesperrt, so die Beamten abschließend.