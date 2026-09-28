„Wie eine Löwin gekämpft“: Große Trauer beim Weingut Hagn

Es sind Worte, aus denen tiefer Schmerz spricht. Das Weingut Hagn in Mailberg in Niederösterreich trauert um Roswitha Hagn. Sie ist am 26. September 2026 nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Mit einer emotionalen Nachricht nimmt das Weingut nun Abschied von einer Frau, die sowohl für ihre Familie als auch für den Betrieb eine ganz besondere Bedeutung hatte.

„Spuren, die bleiben“

Gleich zu Beginn des Abschieds wird deutlich, wie groß die Lücke ist, die Roswitha hinterlässt. „Manche Menschen hinterlassen Spuren, die für immer bleiben.“ Weiter heißt es: „Tieftraurig geben wir bekannt, dass Roswitha Hagn am 26.09.2026 nach langer, schwerer Krankheit von uns gegangen ist.“ Doch die Trauer gilt nicht nur einer wichtigen Persönlichkeit im Unternehmen. „Mit ihr verlieren wir nicht nur eine außergewöhnliche Persönlichkeit in unserem Betrieb, sondern vor allem einen Herzensmenschen.“

©Facebook Weingut Hagn Mailberg Mit persönlichen Worten nimmt das Weingut Hagn Abschied von Roswitha Hagn, die als Familienmitglied und Teil des Teams eine große Lücke hinterlässt.

Einsatz für Familie

Roswitha wird als Frau beschrieben, die sich mit viel Kraft für den Betrieb und ihre Familie eingesetzt hat. „Ihr unermüdlicher Einsatz für das Unternehmen wie auch für die Familie, ihre innovative Denkweise, aber auch ihre liebevolle, ganz besondere Art werden uns immer begleiten.“ Auch als Oma und Familienmitglied hinterlässt sie tiefe Spuren. Das Weingut schreibt: „Als leidenschaftliche Oma, geschätztes Familienmitglied und Teil unseres Teams hinterlässt sie eine Lücke, die man nicht in Worte fassen kann.“

„Wie eine Löwin gekämpft“

Besonders bewegend sind die Worte über ihre lange, schwere Krankheit. „Bis zum Schluss hat Roswitha tagtäglich wie eine Löwin gekämpft. Umso schmerzvoller war nun der Abschied.“ Was bleibt, sind die Erinnerungen an ihre besondere Art, ihren Einsatz und ihre Rolle in Familie und Betrieb. Am Ende richtet das Weingut noch einmal ganz persönliche Worte an die Verstorbene: „Roswitha, du wirst uns allen fehlen.“