Zugunfall in Niederösterreich: Auto von Güterzug 35 Meter mitgeschleift

Ein 89-jähriger Niederösterreicher war mit seinem Auto auf der L163 unterwegs und wollte im Ortsgebiet von Götzendorf an der Leitha auf der Trautmannsdorfer Straße die einspurige Eisenbahnkreuzung überqueren, wie die Polizei berichtet. Dabei dürfte er jedoch den von rechts kommenden Güterzug übersehen haben. Dieser konnte eine Kollision, trotz sofort eingeleiteter Notbremsung, nicht mehr verhindern. Das Auto wurde anschließend 35 Meter weit mitgeschleift, bis der Zug schließlich zum Stillstand kam. Der 89-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Wiener Neustadt geflogen, so die Beamten abschließend.