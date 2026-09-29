Gestohlene Mercedes G-Klasse: Ungewöhnlicher Feuerwehr-Einsatz in Schwechat

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz im Stadtgebiet wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwechat (Niederösterreich) am Montag, 28. September 2026, gerufen. Es galt, eine gestohlene Mercedes G-Klasse zu bergen.

Im Zuge eines Polizeieinsatzes wurde ein als gestohlen gemeldeter Mercedes gefunden. Um das Fahrzeug zu bergen, wurde daraufhin auch die Feuerwehr hinzugezogen. Kein gewöhnlicher Einsatz, wie die Floriani nun auf Facebook schreiben. Dennoch rückte man am Montag, 28. September 2026, an und hat die G-Klasse mittels Hebebändern auf die Ladefläche des Abschleppfahrzeugs gehoben und anschließend zu einem Abstellort transportiert.

©Freiwillige Feuerwehr Schwechat Die G-Klasse wurde zu einem von der Polizei vorgegebenen Ort gebracht.

Fünf Einsätze am Montag für Schwechater Feuerwehr

Generell hatte die Schwechater Feuerwehr am Montag einen sehr einsatzintensiven Tag. Insgesamt fünf Einsätze galt es über den gesamten Tag abzuarbeiten. Darunter eben einerseits die gestohlene G-Klasse, andererseits kurz nach Abschluss dieses Einsatzes ein Notruf aus einem Schwechater Einkaufszentrum. Dort war eine Person in einem Lift eingeschlossen und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Dabei halfen ihr die Einsatzkräfte kurzerhand.