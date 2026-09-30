57-jährige Frau aus Krems vermisst: Polizei und Angehörige bitten um Hinweise

Seit dem 24. September 2026 fehlt von der 57-jährigen Petra K. aus Krems (Niederösterreich) jede Spur. Zuletzt wurde die Frau am Abend in der Missongasse gesehen. Die Öffentlichkeit wird um Mithilfe bei der Suche gebeten.

Die 57-jährige Petra K. aus Krems an der Donau wird seit Donnerstag, dem 24. September 2026, vermisst. Nach bisherigen Informationen wurde die Frau zuletzt gegen 19 Uhr im Bereich der Missongasse im Kremser Stadtgebiet gesehen. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr.

Personenbeschreibung

Petra K. ist etwa 155 bis 160 cm groß, hat eine füllige Statur und auffällige, hellblaue Augen. Besonders markant ist ihre Frisur: Sie trägt langes, blondes Haar, das im unteren Drittel dunkelbraun gefärbt ist. Welche Kleidung sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ist derzeit nicht bekannt.

Jeder Hinweis kann entscheidend sein

Sowohl die Ermittler als auch die Angehörigen bitten die Bevölkerung nun dringend um Mithilfe. Jeder Hinweis, egal wie unbedeutend er auf den ersten Blick erscheinen mag, kann entscheidend sein, um die 57-Jährige wohlbehalten zu finden. Wer Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich umgehend bei der nächsten Polizeidienststelle oder über den Notruf 133 zu melden.