Über die Motorhaube geschleudert: Unfall auf der B25 fordert Schwerverletzte

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag, dem 29. September 2026, auf der Bundesstraße B25 im Freilandgebiet von Lunz am See Eine 69-jährige Motorradfahrerin erlitt dabei vermutlich schwere Verletzungen.

Gegen 15.20 Uhr beabsichtigte am ein 72-jähriger Autofahrer in Lunz am See (Bezirk Scheibbs, Niederösterreich), die B25 in der Verlängerung der Elisabeth-Hummel-Straße zu überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der Autofahrer auch ordnungsgemäß an der dortigen „Stop“-Tafel an. Nachdem er ein von rechts kommendes Motorrad passieren ließ, fuhr der Mann an. Dabei dürfte er jedoch ein zweites, nachfolgendes Motorrad übersehen haben, das von der 69-jährigen Schweizerin gelenkt wurde.

Sturz über die Motorhaube

Im Kreuzungsbereich kam es zur rechtwinkligen Kollision beider Fahrzeuge. Der Aufprall war so heftig, dass die Bikerin über die Motorhaube des Autos geschleudert wurde und unmittelbar neben dem Fahrzeug auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde die vermutlich schwer verletzte Schweizerin vom Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Über den genauen Gesundheitszustand des Autofahrers sowie den Sachschaden lagen vorerst keine Angaben vor.