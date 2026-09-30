Spiel gegen die Zeit: Polizist und Krankenschwester retten Flugpassagier (59) das Leben

Als ein Grenzpolizist am Flughafen Wien-Schwechat eine hektische Ladenmitarbeiterin mit einem Defibrillator bemerkte, reagierte er blitzschnell: Er rettete gemeinsam mit einer Krankenschwester einem 59-jährigen Spanier das Leben.

Ein nächtlicher Routineeinsatz auf dem Flughafen Wien-Schwechat wandelte sich am Dienstagabend, dem 29. September 2026, in ein dramatisches Spiel gegen die Zeit. Gegen 22.30 Uhr beobachtete ein Beamter der Grenzpolizei im Bereich der Abfertigungskojen eine Ladenmitarbeiterin, die eilig einen Defibrillator von der Wand nahm. Der Polizist zögerte keinen Moment und eilte der Frau hinterher.

Mann lag reglos auf dem Boden: Passagiere versuchten, zu helfen

Vor dem Geschäft bot sich ihm ein dramatisches Bild: Ein Mann lag reglos auf dem Boden, während mehrere Passagiere verzweifelt versuchten, den Kollabierten wiederzubeleben. Gemeinsam mit einer zufällig anwesenden Krankenschwester übernahm der Beamte sofort die Notfallversorgung. Es folgte ein Kampf um das Leben des 59-jährigen spanischen Staatsbürgers.

Defibrillator und Herzdruckmassage retteten dem Mann das Leben

Erst nach mehrmaligen Stromstößen durch den Defibrillator und ununterbrochener Herzdruckmassage kehrten die Vitalzeichen des Mannes zurück. Die alarmierten Rettungskräfte übernahmen den stabilisierten Patienten vor Ort und brachten ihn umgehend zur weiteren medizinischen Behandlung in das Krankenhaus Eisenstadt. Dank des beherzten Eingreifens der Ersthelfer und des schnellen Handelns des Grenzpolizisten nahm die Nacht ein glückliches Ende.