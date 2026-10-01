Biker kollidiert mit Traktor und prallt gegen nachkommendes Auto: Schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag im Gemeindegebiet von Ober-Danegg (Niederösterreich) ereignet. Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Neunkirchen erlitt dabei schwere Verletzungen.

Die Wucht der Kollision schleuderte den 57-Jährigen vom Motorrad, woraufhin er gegen die Windschutzscheibe des nachkommenden Autos prallte.

Die Wucht der Kollision schleuderte den 57-Jährigen vom Motorrad, woraufhin er gegen die Windschutzscheibe des nachkommenden Autos prallte.

Der Biker war gegen 14.20 Uhr auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Penk (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) unterwegs, als es bei Straßenkilometer 22,0 in einer Kurve zur Katastrophe kam: Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte das Motorrad frontal mit einem entgegenkommenden Traktor, der von einem 56-jährigen Mann (ebenfalls aus dem Bezirk Neunkirchen) gelenkt wurde.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der 57-Jährige von seinem Zweirad geschleudert und prallte in der Folge gegen ein nachfolgendes Auto . Am Steuer des Autos saß eine 21-jährige Frau aus dem Bezirk Neunkirchen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der schwer verletzte Motorradfahrer mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen

Autofahrerin stand unter schwerem Schock

Die 21-jährige Autofahrerin erlitt durch das Geschehen einen schweren Schock und wurde vom Samariterbund zur Betreuung in das Landesklinikum Neunkirchen gebracht. Der Traktorlenker blieb nach ersten Informationen unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2026 um 10:22 Uhr aktualisiert