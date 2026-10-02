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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Die Polizei misst die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmer.
Der 28-Jährige wurde von der Polizei geblitzt.
Stixneusiedl
02/10/2026
Geblitzt

Raser (28) in Stixneusiedl aus dem Verkehr gezogen

In Stixneusiedl (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich) hat die Polizei am 1. Oktober auf der B10 geblitzt. Dabei ist ihnen ein 28-jähriger Raser ins Netz gegangen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)
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Weil er deutlich zu schnell unterwegs war, wurde ein 28-jähriger Autofahrer von der Polizei in Stixneusiedl (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich) aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten waren dort auf der B10, um mit einem Lasergerät die Geschwindigkeit zu messen. Gegen 11.20 Uhr raste dann ebenjener 28-Jährige bei ihnen vorbei. Der Niederösterreicher hatte zu dem Zeitpunkt, zu dem er geblitzt wurde 123 km/h am Tacho. Erlaubt wären an der Stelle aber nur 70 km/h gewesen, erklärt die Polizei nun. Daher wurde dem Autofahrer direkt der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wird er noch der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

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