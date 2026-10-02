Raser (28) in Stixneusiedl aus dem Verkehr gezogen

Weil er deutlich zu schnell unterwegs war, wurde ein 28-jähriger Autofahrer von der Polizei in Stixneusiedl (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich) aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten waren dort auf der B10, um mit einem Lasergerät die Geschwindigkeit zu messen. Gegen 11.20 Uhr raste dann ebenjener 28-Jährige bei ihnen vorbei. Der Niederösterreicher hatte zu dem Zeitpunkt, zu dem er geblitzt wurde 123 km/h am Tacho. Erlaubt wären an der Stelle aber nur 70 km/h gewesen, erklärt die Polizei nun. Daher wurde dem Autofahrer direkt der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wird er noch der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.