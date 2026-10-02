Täglicher Abwasch-Wahnsinn: 100 Tiere wünschen sich Industrie-Geschirrspüler

Täglich werden am Assisi-Hof in Stockerau mehr als 100 Tiere versorgt. Was nach den Fütterungen bleibt? Ein riesiger Berg an schmutzigen Näpfen. Dafür wird ein leistungsstarker Industriegeschirrspüler benötigt.

Um den Assisi-Hof in Stockerau (Niederösterreich) sauber und keimfrei zu halten, ist der Österreichische Tierschutzverein dringend auf einen leistungsstarken Industriegeschirrspüler angewiesen. Das spart kostbare Zeit und Kraft, die das Team direkt für die Pflege der Tiere nutzen kann. Da am Hof häufig kranke, geschwächte oder frisch operierte Schützlinge aufgenommen werden, verweist Hofleiterin Stephanie Lang auf die große Bedeutung strenger Hygiene, um Infektionen und der Verbreitung von Keimen vorzubeugen.

Saubere Futternäpfe für 100 Tiere

Ob Hund, Katze, Esel, Minischwein, Meerschweinchen oder Leguan: Am Assisi-Hof werden alle Bewohner mehrmals am Tag gefüttert. Hofleiterin Stephanie Lang betont, dass bis zum nächsten Morgen täglich hunderte Wasser- und Futternäpfe hygienisch sauber sein müssen. Diese enorme Arbeitslast lässt sich an 365 Tagen im Jahr nur mit einem leistungsstarken Industriegeschirrspüler bewältigen. Ein solches Gerät sichert die nötige Sauberkeit für die Schützlinge und sorgt gleichzeitig für eine spürbare Entlastung des Teams.

Industriegeschirrspüler wird dringend benötigt

Ein herkömmlicher Haushaltsgeschirrspüler ist für diese Mammutaufgabe nicht ausgelegt und erfüllt zudem nicht die nötigen Hygienestandards. Doch ein leistungsfähiger Industriegeschirrspüler hat seinen Preis. „Wir hoffen, gemeinsam die benötigten 6.000 Euro zu sammeln“, sagt Stephanie Lang. „Ob 10, 20 oder 50 Euro: Jeder Beitrag hilft uns, unserem Ziel ein Stück näherzukommen und die tägliche Versorgung unserer Tiere nachhaltig zu erleichtern.“ Jede Spende hilft dabei, den Alltag am Assisi-Hof zu erleichtern.