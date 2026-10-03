Frontalcrash nach Überholmanöver: 75-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 33 in Niederösterreich endete am Freitag für einen 75-Jährigen tödlich. Zwei weitere Personen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Bei dem schweren Frontalzusammenstoß auf der B 33 kam für einen 75-jährigen Lenker jede Hilfe zu spät. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Bei dem schweren Frontalzusammenstoß auf der B 33 kam für einen 75-jährigen Lenker jede Hilfe zu spät. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Am Freitag, dem 2. Oktober, kam es gegen 12.05 Uhr auf der B 33 in Melk-Spielberg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land war in Richtung Melk unterwegs, als er im Freilandgebiet auf die Gegenfahrbahn geriet.

Vermutlich Lkw überholen wollen

Nach Angaben der Polizei dürfte der 75-Jährige laut Zeugenaussagen versucht haben, einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Dabei kollidierte sein Auto frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 72-jährigen Deutschen. Für den 75-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Ehepaar bei Unfall verletzt

Der 72-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos sowie seine 74-jährige Ehefrau, die sich ebenfalls im Fahrzeug befand, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Beide wurden vom Rettungsdienst in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Die B 33 musste im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden gesperrt werden. Zwischen 12.10 und 14.10 Uhr war die Straße nicht befahrbar.