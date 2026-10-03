Küchenbrand in Wohnhaus: 38 Feuerwehrleute im Einsatz

In Brunn am Gebirge brach am Samstagmittag ein Feuer in der Küche eines Wohngebäudes aus. Zwei Feuerwehren rückten mit insgesamt acht Fahrzeugen an. Verletzt wurde niemand.

Bei einem Küchenbrand in Brunn am Gebirge standen 38 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen im Einsatz.

Bei einem Küchenbrand in Brunn am Gebirge standen 38 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen im Einsatz.

Am Samstagmittag wurden die Feuerwehren Brunn am Gebirge und Maria Enzersdorf zu einem Wohngebäudebrand im Bezirk Mödling alarmiert. Das Feuer war im Erdgeschoß im Bereich der Küche ausgebrochen.

Atemschutztrupp löscht Feuer

Ein Atemschutztrupp drang mit einer Löschleitung zum Brandherd vor. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Das Stiegenhaus blieb während des Brandes rauchfrei. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits zum Großteil geräumt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

38 Feuerwehrleute vor Ort

Nach den Löscharbeiten kontrollierten die Einsatzkräfte die betroffenen Bereiche und belüfteten das Gebäude. Insgesamt standen die beiden Feuerwehren mit acht Fahrzeugen und 38 Mitgliedern im Einsatz.

©Pressestelle BFKDO Mödling / Thomas Huber

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2026 um 17:00 Uhr aktualisiert